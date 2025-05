Una casetta d alta montagna nei cruciverba: la soluzione è Baita

Home / Soluzioni Cruciverba / Una casetta d alta montagna

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una casetta d alta montagna' è 'Baita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BAITA

Curiosità e Significato di "Baita"

Approfondisci la parola di 5 lettere Baita: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Una baita è una piccola costruzione tipica delle zone montane, spesso realizzata in legno, utilizzata come rifugio o seconda casa. Di solito è situata in alta montagna e serve come punto di soggiorno per escursionisti o amanti della natura, offrendo un ambiente accogliente e rustico.

Come si scrive la soluzione: Baita

Se "Una casetta d alta montagna" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

B Bologna

A Ancona

I Imola

T Torino

A Ancona

