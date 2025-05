Un pesce salato e affumicato nei cruciverba: la soluzione è Aringa

ARINGA

Curiosità e Significato di "Aringa"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Aringa, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

L'aringa è un pesce di acqua salata, noto per il suo sapore particolare. Viene spesso conservata attraverso la salatura e l'affumicatura, processi che ne esaltano il gusto e la durata. È un ingrediente tradizionale in molte cucine, particolarmente apprezzato in piatti nordici e in conserva.

Come si scrive la soluzione: Aringa

Hai davanti la definizione "Un pesce salato e affumicato" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

R Roma

I Imola

N Napoli

G Genova

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E E E L L O C P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ECOPELLE" ECOPELLE

