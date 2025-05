Tra Emiliani e Laziali nei cruciverba: la soluzione è Toscani

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Tra Emiliani e Laziali' è 'Toscani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TOSCANI

Curiosità e Significato di "Toscani"

Vuoi sapere di più su Toscani? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Toscani.

Toscani è il termine che identifica gli abitanti della Toscana, una regione dell'Italia centrale situata tra Emilia-Romagna e Lazio. Questa posizione geografica li rende un punto di collegamento culturale e storico tra le due regioni, distinguendosi per tradizioni, dialetti e gastronomie uniche.

Come si scrive la soluzione: Toscani

Stai cercando la risposta alla definizione "Tra Emiliani e Laziali"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

O Otranto

S Savona

C Como

A Ancona

N Napoli

I Imola

