La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Tecnologia per pagare tramite iPhone ing' è 'Apple Pay'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

APPLE PAY

Curiosità e Significato di "Apple Pay"

La parola Apple Pay è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Apple Pay.

Apple Pay è un sistema di pagamento mobile sviluppato da Apple che consente agli utenti di effettuare transazioni utilizzando il proprio iPhone. Attraverso tecnologie come NFC (Near Field Communication), permette di pagare in negozi fisici e online in modo sicuro e veloce, senza dover utilizzare contante o carte fisiche.

Come si scrive la soluzione: Apple Pay

Hai trovato la definizione "Tecnologia per pagare tramite iPhone ing" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

P Padova

P Padova

L Livorno

E Empoli

P Padova

A Ancona

Y Yacht

