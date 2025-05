Riceveva un obolo per il trasporto di anime nei cruciverba: la soluzione è Caronte

CARONTE

Curiosità e Significato di "Caronte"

La parola Caronte è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Caronte.

Caronte è una figura della mitologia greca, noto come il traghettatore delle anime dei morti attraverso il fiume Stige. Riceveva un obolo, una moneta utilizzata per pagare il suo servizio, permettendo così alle anime di raggiungere l'aldilà.

Come si scrive la soluzione: Caronte

Se "Riceveva un obolo per il trasporto di anime" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

R Roma

O Otranto

N Napoli

T Torino

E Empoli

