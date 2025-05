Rendere di nuovo portabile un abito nei cruciverba: la soluzione è Riadattare

RIADATTARE

Curiosità e Significato di "Riadattare"

Hai risolto il cruciverba con Riadattare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Riadattare.

Riadattare significa modificare un oggetto, in questo caso un abito, per riportarlo a uno stato di utilizzo o adattarlo a nuove esigenze. Può comportare cambiamenti nelle dimensioni, nel design o nei materiali affinché l'abito possa essere indossato nuovamente in modo comodo e appropriato.

Come si scrive la soluzione: Riadattare

Se ti sei imbattuto nella definizione "Rendere di nuovo portabile un abito", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

A Ancona

D Domodossola

A Ancona

T Torino

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T L R A O Mostra soluzione



