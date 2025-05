Punta : è meta di chi vola per Palermo nei cruciverba: la soluzione è Raisi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Punta : è meta di chi vola per Palermo' è 'Raisi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RAISI

Curiosità e Significato di "Raisi"

Approfondisci la parola di 5 lettere Raisi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Raisi è il nome dell'aeroporto principale di Palermo, situato nella località di Punta Raisi. In questo contesto, punta si riferisce proprio a questo luogo, che è la destinazione finale per chi arriva in volo nella capitale della Sicilia.

Come si scrive la soluzione: Raisi

Hai trovato la definizione "Punta : è meta di chi vola per Palermo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

A Ancona

I Imola

S Savona

I Imola

