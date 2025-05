I poli opposti ai catodi nei cruciverba: la soluzione è Anodi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'I poli opposti ai catodi' è 'Anodi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANODI

Curiosità e Significato di "Anodi"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Anodi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Gli anodi sono gli elettrodi attraverso cui la corrente elettrica entra in un dispositivo, opposti ai catodi, che la portano via. Nelle reazioni elettrochimiche, gli anodi sono coinvolti nell'ossidazione, rilasciando elettroni. Sono fondamentali in batterie, celle elettrochimiche e diversi dispositivi elettronici.

Come si scrive la soluzione: Anodi

Stai cercando la risposta alla definizione "I poli opposti ai catodi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

N Napoli

O Otranto

D Domodossola

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R T E F E L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FELTRE" FELTRE

