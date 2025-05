Il regista che ha diretto Prêt-à-porter nei cruciverba: la soluzione è Altman

ALTMAN

Curiosità e Significato di "Altman"

La soluzione Altman di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Altman per scoprire curiosità e dettagli utili.

Robert Altman è un famoso regista e sceneggiatore americano, noto per il suo approccio innovativo al cinema e per l'uso di tecniche come il dialogo sovrapposto. Prêt-à-porter è una delle sue opere, un film del 1994 che satirizza il mondo della moda attraverso una trama corale e uno stile documentaristico.

Come si scrive la soluzione: Altman

Hai davanti la definizione "Il regista che ha diretto Prêt-à-porter" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

L Livorno

T Torino

M Milano

A Ancona

N Napoli

