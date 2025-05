Il genere pittorico di Antonio Ligabue nei cruciverba: la soluzione è Naïf

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il genere pittorico di Antonio Ligabue' è 'Naïf'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NAÏF

Curiosità e Significato di "Naïf"

La parola Naïf è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Naïf.

Il termine naïf si riferisce a uno stile artistico caratterizzato da una rappresentazione semplice e ingenua, priva di complessità tecnica e accademica. Antonio Ligabue è un esempio emblematico di questo genere, con opere che esprimono emozioni dirette e una visione personale del mondo attraverso colori vivaci e forme elementari.

Come si scrive la soluzione: Naïf

Se "Il genere pittorico di Antonio Ligabue" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

N Napoli

A Ancona

Ï -

F Firenze

