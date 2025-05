Dorme a testa in giù reggendosi con le zampe nei cruciverba: la soluzione è Pipistrello

PIPISTRELLO

Curiosità e Significato di "Pipistrello"

La parola Pipistrello è una soluzione di 11 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pipistrello.

Il pipistrello è un mammifero volante noto per le sue ali formate da una membrane di pelle. Dorme appeso a testa in giù, sostenendosi con le zampe, una posizione che gli permette di decollo rapido. È attivo soprattutto di notte e svolge un ruolo importante nell'ecosistema come impollinatore e predatore di insetti.

Come si scrive la soluzione: Pipistrello

Hai trovato la definizione "Dorme a testa in giù reggendosi con le zampe" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

I Imola

P Padova

I Imola

S Savona

T Torino

R Roma

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

