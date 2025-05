Competente in materia nei cruciverba: la soluzione è Tecnico

TECNICO

Curiosità e Significato di "Tecnico"

Hai risolto il cruciverba con Tecnico? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Tecnico.

Tecnico si riferisce a una persona esperta in un particolare campo o settore, dotata di conoscenze specializzate e abilità pratiche. Questa competenza consente al tecnico di affrontare problemi specifici, implementare soluzioni e garantire il corretto funzionamento delle tecnologie o dei processi in cui è coinvolto.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un vero competente di materia legaleMateria prima per barattoliMateria prima per maglierieUna materia da liceoGira e rigira alla fine tira fuori la sua materia grigia

Come si scrive la soluzione: Tecnico

Hai trovato la definizione "Competente in materia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

E Empoli

C Como

N Napoli

I Imola

C Como

O Otranto

