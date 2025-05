Addio a Marsiglia nei cruciverba: la soluzione è Adieu

ADIEU

Curiosità e Significato di "Adieu"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Adieu, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Adieu è una parola francese che significa addio o arrivederci, spesso usata per congedarsi in modo formale o affettuoso. È particolarmente associata alla città di Marsiglia, riflettendo la cultura francese e il suo linguaggio, dove viene utilizzata in contesti di saluto e separazione.

Come si scrive la soluzione: Adieu

Se ti sei imbattuto nella definizione "Addio a Marsiglia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

D Domodossola

I Imola

E Empoli

U Udine

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T R C E U A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CURATE" CURATE

