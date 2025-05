Il ritorno in vetta nei cruciverba: la soluzione è Risalita

RISALITA

Curiosità e Significato di "Risalita"

Risalita si riferisce al processo di tornare in una posizione elevata o di recuperare una posizione di successo dopo un periodo di difficoltà. Nella metafora del ritorno in vetta, implica un viaggio verso il raggiungimento di traguardi, superando ostacoli e ritrovando forza e determinazione.

Come si scrive la soluzione: Risalita

R Roma

I Imola

S Savona

A Ancona

L Livorno

I Imola

T Torino

A Ancona

