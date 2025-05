Precede la nona nei cruciverba: la soluzione è Ottava

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Precede la nona' è 'Ottava'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OTTAVA

Curiosità e Significato di "Ottava"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Ottava, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

OTTAVA è un termine che indica la posizione che precede la nona in una sequenza numerica. Nel contesto musicale, può anche riferirsi a un intervallo di otto note, come nell'ottava musicale, rappresentando un importante concetto sia in matematica che in musica.

Come si scrive la soluzione: Ottava

Non riesci a risolvere la definizione "Precede la nona"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

O Otranto

T Torino

T Torino

A Ancona

V Venezia

A Ancona

