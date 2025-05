Hanno la bure nei cruciverba: la soluzione è Aratri

ARATRI

Curiosità e Significato di "Aratri"

La parola Aratri è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Aratri.

Gli aratri sono attrezzi agricoli utilizzati per arare il terreno. La loro funzione principale è quella di rompere e rivoltare il suolo, preparando così il terreno per la semina. Sono strumenti fondamentali nell'agricoltura tradizionale, contribuendo a migliorare la fertilità del suolo e la crescita delle colture.

Come si scrive la soluzione: Aratri

Hai davanti la definizione "Hanno la bure" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

R Roma

A Ancona

T Torino

R Roma

I Imola

