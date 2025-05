Galleggiante dotato di motore per traffici portuali nei cruciverba: la soluzione è Pontose Movente

La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Galleggiante dotato di motore per traffici portuali' è 'Pontose Movente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PONTOSE MOVENTE

Curiosità e Significato di "Pontose Movente"

Pontosè movente si riferisce a un'imbarcazione progettata per operare in ambienti portuali, dotata di un motore per facilitare le operazioni di carico, scarico e manovra. Questi galleggianti sono fondamentali per la logistica marittima, permettendo il trasporto efficiente di merci in prossimità delle banchine.

Come si scrive la soluzione: Pontose Movente

P Padova

O Otranto

N Napoli

T Torino

O Otranto

S Savona

E Empoli

M Milano

O Otranto

V Venezia

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

