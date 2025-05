Due noti architetti finlandesi padre e figlio nei cruciverba: la soluzione è Saarinen

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Due noti architetti finlandesi padre e figlio' è 'Saarinen'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SAARINEN

Curiosità e Significato di "Saarinen"

Saarinen si riferisce alla famiglia di architetti finlandesi, più noti in particolare per Eero Saarinen, celebre per le sue opere moderne e innovative, e suo padre, Eliel Saarinen, influente architetto e design. Entrambi hanno lasciato un'impronta significativa nell'architettura e nel design del XX secolo.

Come si scrive la soluzione: Saarinen

Hai trovato la definizione "Due noti architetti finlandesi padre e figlio" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

A Ancona

A Ancona

R Roma

I Imola

N Napoli

E Empoli

N Napoli

