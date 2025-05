La Croft archeologa dei videogame nei cruciverba: la soluzione è Lara

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La Croft archeologa dei videogame' è 'Lara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LARA

Curiosità e Significato di "Lara"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Lara più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Lara.

Lara Croft è un’indimenticabile protagonista della serie di videogiochi Tomb Raider. È un’archeologa avventurosa, nota per il suo spirito indomito, le abilità di combattimento e la ricerca di tesori perduti. È diventata un’icona della cultura pop, rappresentando l'emancipazione femminile nei media videoludici.

Come si scrive la soluzione: Lara

Se "La Croft archeologa dei videogame" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

A Ancona

R Roma

A Ancona

