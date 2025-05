Cotone per medicazioni nei cruciverba: la soluzione è Ovatta

Home / Soluzioni Cruciverba / Cotone per medicazioni

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Cotone per medicazioni' è 'Ovatta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OVATTA

Curiosità e Significato di "Ovatta"

La soluzione Ovatta di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ovatta per scoprire curiosità e dettagli utili.

L'ovatta è un materiale morbido e leggero, composto da fibre di cotone, utilizzato principalmente in ambito medico. Serve per medicazioni, assorbimento di fluidi e protezione di ferite. Inoltre, è impiegata in cosmesi e igiene personale per la sua delicatezza e capacità assorbente.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il velo di cotone utilizzato per le medicazioniServono per le medicazioniUn liscio tessuto di cotoneImbottito di cotoneCotone idrofilo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Ovatta

Stai cercando la risposta alla definizione "Cotone per medicazioni"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

O Otranto

V Venezia

A Ancona

T Torino

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F T S O S O A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FASTOSO" FASTOSO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.