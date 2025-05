Un primo che si mangia in brodo nei cruciverba: la soluzione è Stracciatella

STRACCIATELLA

Curiosità e Significato di "Stracciatella"

Hai risolto il cruciverba con Stracciatella? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 13 lettere più frequenti: Stracciatella.

La stracciatella è una minestra italiana a base di brodo, uova sbattute e parmigiano. Durante la preparazione, le uova vengono mescolate energicamente al brodo caldo, creando piccoli stracci o fiocchi. È un piatto semplice e nutriente, apprezzato per il suo sapore delicato e confortante.

Come si scrive la soluzione: Stracciatella

Non riesci a risolvere la definizione "Un primo che si mangia in brodo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

A Ancona

T Torino

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

