La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un ingrediente per preparare la malta' è 'Rena'.

RENA

Curiosità e Significato di "Rena"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Rena, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

RENA è un termine che si riferisce alla sabbia fine, utilizzata come ingrediente fondamentale per preparare la malta. Questa miscela, combinata con acqua e legante (come il cemento), è essenziale nell'edilizia per legare insieme materiali e creare strutture solide.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ingrediente della maltaUn ingrediente della maltaIl legume per preparare la farinata ligureÈ stato eretto senza malta o altri legantiPreparare il cavallo da montare

Come si scrive la soluzione: Rena

Hai davanti la definizione "Un ingrediente per preparare la malta" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

E Empoli

N Napoli

A Ancona

