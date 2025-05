Un cocktail nei cruciverba: la soluzione è Mojito

MOJITO

Curiosità e Significato di "Mojito"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Mojito, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Il Mojito è un cocktail rinfrescante originario di Cuba, composto da rum bianco, zucchero di canna, lime, foglie di menta fresca e soda. Servito generalmente in un bicchiere alto, è apprezzato per il suo equilibrio di sapori, unendo dolcezza, acidità e freschezza aromatico. Ideale per l'estate.

