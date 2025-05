Programmi per computer nei cruciverba: la soluzione è Applicazioni

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Programmi per computer' è 'Applicazioni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

APPLICAZIONI

Curiosità e Significato di "Applicazioni"

Approfondisci la parola di 12 lettere Applicazioni: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Le applicazioni sono software progettati per eseguire specifiche funzioni o compiti su un computer o dispositivo. Possono variare da programmi di produttività, come elaboratori di testi, a giochi e strumenti di gestione. Le applicazioni migliorano l'usabilità del computer, consentendo agli utenti di svolgere attività quotidiane in modo efficiente.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Come si scrive la soluzione: Applicazioni

Se ti sei imbattuto nella definizione "Programmi per computer", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

P Padova

P Padova

L Livorno

I Imola

C Como

A Ancona

Z Zara

I Imola

O Otranto

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T V T G G I I O E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OGGETTIVI" OGGETTIVI

