Prima d infilarle bisogna forarle nei cruciverba: la soluzione è Perle

Home / Soluzioni Cruciverba / Prima d infilarle bisogna forarle

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Prima d infilarle bisogna forarle' è 'Perle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PERLE

Curiosità e Significato di "Perle"

La soluzione Perle di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Perle per scoprire curiosità e dettagli utili.

La parola perle si riferisce a gemme tondeggianti spesso utilizzate per la creazione di gioielli. La definizione fa riferimento al fatto che, per poter infilare le perle in un filo e utilizzarle, devono essere precedentemente forate, creando un passaggio per il filo.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Non bisogna cantarla prima del tempoSi studia prima di iniziare un viaggioMateria prima per barattoliIn marcia dopo la primaPrima di poi e di dopo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Perle

Se "Prima d infilarle bisogna forarle" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

E Empoli

R Roma

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S R T M S M I E T O I E E R T E G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ERMETE TRISMEGISTO" ERMETE TRISMEGISTO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.