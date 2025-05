La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il predecessore di Ciampi al Quirinale' è 'Scalfaro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCALFARO

Scalfaro si riferisce a Oscar Luigi Scalfaro, il quale è stato il Presidente della Repubblica Italiana dal 1992 al 1999. È noto per il suo impegno civico e la sua dedizione alle istituzioni, precedendo Carlo Azeglio Ciampi nel ruolo di capo dello Stato italiano.

S Savona

C Como

A Ancona

L Livorno

F Firenze

A Ancona

R Roma

O Otranto

