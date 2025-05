Comprendono pozzi e gallerie nei cruciverba: la soluzione è Miniere

MINIERE

Curiosità e Significato di "Miniere"

Hai risolto il cruciverba con Miniere? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Miniere.

Le miniere sono luoghi sotterranei o a cielo aperto dove si estraggono risorse naturali, come minerali e combustibili. Comprendono pozzi e gallerie, utilizzati per raggiungere i depositi e garantire l'accesso alle materie prime. Le miniere sono fondamentali per l'industria e l'economia.

Stai cercando la risposta alla definizione "Comprendono pozzi e gallerie"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

I Imola

N Napoli

I Imola

E Empoli

R Roma

E Empoli

