Scuole non obbligatorie nei cruciverba: la soluzione è Licei

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Scuole non obbligatorie' è 'Licei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LICEI

Curiosità e Significato di "Licei"

Approfondisci la parola di 5 lettere Licei: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

I licei sono istituti di istruzione secondaria non obbligatoria in Italia, che offrono un percorso formativo orientato principalmente allo sviluppo culturale e critico degli studenti. Si suddividono in diverse tipologie, come il liceo classico, scientifico e artistico, preparando gli allievi per l'università e il mondo del lavoro.

Come si scrive la soluzione: Licei

Hai davanti la definizione "Scuole non obbligatorie" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

I Imola

C Como

E Empoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E S R V A R N I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RINSAVIRE" RINSAVIRE

