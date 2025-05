Poderose fortificazioni nei cruciverba: la soluzione è Baluardi

BALUARDI

Curiosità e Significato di "Baluardi"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Baluardi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

I baluardi sono strutture difensive erette per proteggere una fortezza o un territorio. Costruiti in muratura, servono a migliorare la resistenza agli attacchi nemici, offrendo un punto di riparo e una posizione strategica per il contrattacco. Sono simboli di potere e sicurezza militare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Poderose correnti di genteFortificazioni belliche munite di artiglieriaRiparo in muratura di vecchie fortificazioni

Come si scrive la soluzione: Baluardi

Stai cercando la risposta alla definizione "Poderose fortificazioni"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

B Bologna

A Ancona

L Livorno

U Udine

A Ancona

R Roma

D Domodossola

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N L E I U G O S P N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPILUNGONE" SPILUNGONE

