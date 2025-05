Avvenimento imprevedibile spesso tragico nei cruciverba: la soluzione è Fatalità

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Avvenimento imprevedibile spesso tragico' è 'Fatalità'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FATALITÀ

Curiosità e Significato di "Fatalità"

Approfondisci la parola di 8 lettere Fatalità: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

La fatalità si riferisce a eventi sfortunati o inevitabili che avvengono al di fuori del controllo umano. Spesso associati a una dimensione tragica, questi avvenimenti sembrano infrangere le aspettative, evidenziando la fragilità della vita e la sua imprevedibilità. La fatalità suggella il concetto di destino.

Come si scrive la soluzione: Fatalità

Hai davanti la definizione "Avvenimento imprevedibile spesso tragico" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

A Ancona

T Torino

A Ancona

L Livorno

I Imola

T Torino

À -

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N T E I F E R F N I I D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INDIFFERENTI" INDIFFERENTI

