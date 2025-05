Aprirsi come fiori nei cruciverba: la soluzione è Sbocciare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Aprirsi come fiori' è 'Sbocciare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SBOCCIARE

Curiosità e Significato di "Sbocciare"

La soluzione Sbocciare di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Sbocciare per scoprire curiosità e dettagli utili.

Sbocciare è il processo attraverso il quale un fiore si apre, rivelando i suoi petali e il suo profumo. Metaforicamente, può riferirsi anche a una persona che mostra il proprio potenziale o talento, esprimendo liberamente emozioni e idee, simile a come un fiore esprime la sua bellezza.

Come si scrive la soluzione: Sbocciare

Hai davanti la definizione "Aprirsi come fiori" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

B Bologna

O Otranto

C Como

C Como

I Imola

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E I M N S E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NEMESI" NEMESI

