La soluzione di 6 lettere per la definizione '45 Sono insidie per la chiglia' è 'Scogli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCOGLI

Curiosità e Significato di "Scogli"

Vuoi sapere di più su Scogli? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Scogli.

La parola scogli si riferisce a massi o grandi rocce sommersi o emergenti nel mare, che possono costituire un pericolo per le imbarcazioni, specialmente per la chiglia. Questi ostacoli naturali possono causare danni se non vengono evitati durante la navigazione.

Come si scrive la soluzione: Scogli

Stai cercando la risposta alla definizione "45 Sono insidie per la chiglia"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

O Otranto

G Genova

L Livorno

I Imola

