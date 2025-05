La selezione degli obiettivi da parte dei venditori nei cruciverba: la soluzione è Targeting

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La selezione degli obiettivi da parte dei venditori' è 'Targeting'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TARGETING

Hai trovato la definizione "La selezione degli obiettivi da parte dei venditori" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

A Ancona

R Roma

G Genova

E Empoli

T Torino

I Imola

N Napoli

G Genova

