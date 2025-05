C era chi chiamava così l ambulanza nei cruciverba: la soluzione è Autolettiga

Home / Soluzioni Cruciverba / C era chi chiamava così l ambulanza

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'C era chi chiamava così l ambulanza' è 'Autolettiga'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AUTOLETTIGA

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Così era detto il Vigile del Fuoco Così era detto Oliver Hardy Così era detta la Grecia antica Così era detto Ovidio Così era anche detto un hippy

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "C era chi chiamava così l ambulanza" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

U Udine

T Torino

O Otranto

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

I Imola

G Genova

A Ancona

C E M I R A E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RECAMIER" RECAMIER

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.