Film di fantascienza con la Hathaway e McConaughey - Soluzione Cruciverba: Interstellar

INTERSTELLAR

Curiosità su Matthew McConaughey: Matthew David McConaughey (IPA: ['mæju 'devd m'knhe]; Uvalde, 4 novembre 1969) è un attore e produttore cinematografico statunitense. el 1993 partecipa a La vita è un sogno; in seguito recita in film di vario genere tra i quali Non aprite quella porta IV, Il momento di uccidere, Amistad, Contact e EdTV.

