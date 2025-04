Un verso da paludi - Soluzione Cruciverba: Cra

CRA

Lo sapevi che... Palude salata alluvionale del Tigri e dell'Eufrate: Le paludi della Mesopotamia, note anche come paludi dell'Iraq, sono una zona umida situata in Iraq meridionale, Iran sud-occidentale e, in parte, Kuwait settentrionale. Si sviluppano prevalentemente nelle pianure alluvionali del Tigri e dell'Eufrate intorno alle città di Bassora, Nasiriyah e Amarah, nonché nelle aree limitrofe di Iran sud-occidentale e Kuwait settentrionale (soprattutto nell'isola di Bubiyan).

