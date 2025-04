Vendono il vino sfuso - Soluzione Cruciverba: Osti

OSTI

Lo sapevi che... Osmiza: Un'osmiza, od osmizza (in sloveno osmica), è un locale tipico dell'altopiano del Carso, tra Italia e Slovenia, dove si vendono e si consumano vini e prodotti del luogo (quali uova, prosciutti, salami e formaggi) direttamente nei locali e nelle cantine dei contadini che li producono. Le osmize sono diffuse in tutta la provincia di Trieste e, in misura minore, nel Litorale sloveno, nella Valle del Vipacco e nell'Istria slovena (nei comuni di Capodistria e di Isola).

