Donne di Toledo o Madrid - Soluzione Cruciverba: Castigliane

CASTIGLIANE

Lo sapevi che... Filippo III di Spagna: Filippo III di Spagna (in spagnolo Felipe III; Madrid, 14 aprile 1578 – Madrid, 31 marzo 1621), noto anche come Filippo il Pio (Felipe el Piadoso) fu il terzo re di Spagna e il 19º re del Portogallo e Algarve come Filippo II (in portoghese: Filipe II) dal 1598 fino alla sua morte.

