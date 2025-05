Li usa chi tratta con delicatezza nei cruciverba: la soluzione è Guanti

GUANTI

Curiosità e Significato di "Guanti"

Hai risolto il cruciverba con Guanti? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Guanti.

Perché la soluzione è Guanti? L’espressione Li usa chi tratta con delicatezza si riferisce a un oggetto o uno strumento che viene impiegato per proteggere le mani durante attività che richiedono attenzione e cura. I guanti, infatti, sono indispensabili in molte situazioni, come in campo medico, culinario o nel giardinaggio, dove la protezione e la sensibilità sono fondamentali. Indossare guanti permette di maneggiare materiali delicati senza danneggiarli, garantendo anche una migliore igiene e sicurezza.

Come si scrive la soluzione Guanti

Hai trovato la definizione "Li usa chi tratta con delicatezza" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

U Udine

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

