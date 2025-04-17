Il tablet con il logo della mela

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il tablet con il logo della mela' è 'Ipad'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IPAD

Perché la soluzione è Ipad? L'IPAD è un dispositivo portatile prodotto dalla Apple, riconoscibile dal suo logo a forma di mela. Questo strumento combina funzionalità di computer e smartphone, offrendo un'interfaccia touch semplice e intuitiva. È utilizzato sia per lavoro che per svago, grazie alla vasta gamma di applicazioni disponibili. L'IPAD si distingue per il design elegante, la qualità dei materiali e la facilità di utilizzo. La presenza del logo evidenzia l'appartenenza a un marchio noto nel settore tecnologico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il tablet con il logo della mela". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Il tablet con il logo della mela nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Ipad

Per risolvere la definizione "Il tablet con il logo della mela", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il tablet con il logo della mela" conferma che la soluzione 'Ipad' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Ipad

I Imola P Padova A Ancona D Domodossola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il tablet con il logo della mela" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ipad' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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