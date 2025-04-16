Sostenevano il papa

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sostenevano il papa' è 'Guelfi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GUELFI

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Perché la soluzione è Guelfi? I Guelfi erano un gruppo di sostenitori del papa durante il Medioevo, attivi principalmente in Italia. La loro presenza si manifestava attraverso azioni di supporto e difesa delle decisioni pontificie, spesso entrando in contrasto con le fazioni avverse. La loro fedeltà si traduceva in gesti concreti e in una presenza costante nelle vicende politiche e religiose dell’epoca. La loro esistenza contribuiva a rafforzare l’autorità papale in un periodo di grandi tensioni e conflitti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sostenevano il papa". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Sostenevano il papa nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Guelfi

In presenza della definizione "Sostenevano il papa", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sostenevano il papa" conferma che la soluzione 'Guelfi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Guelfi

G Genova U Udine E Empoli L Livorno F Firenze I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sostenevano il papa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Guelfi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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