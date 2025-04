Interiezione di disgusto - Soluzione Cruciverba: Ih

IH

Lo sapevi che... Merda: Merda è un sostantivo della lingua italiana che, nella sua accezione primaria, indica le feci umane o animali. È principalmente usato in ambito colloquiale ed è ritenuto un termine volgare, normalmente da evitare in contesti formali. La sua etimologia appare collegata al tema *mard (da una forma fondamentale smard-), come ad esempio smradu, lituano smirdas (puzzare), o anche il greco smerdalèos (orrido).

