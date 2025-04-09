Sorge su una Dora

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Sorge su una Dora' è 'Susa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SUSA

Perché la soluzione è Susa? Susa è una città situata in una regione ricca di storia e tradizioni, nota per la sua posizione strategica lungo un importante percorso di comunicazione. La sua origine risale a tempi antichi, e nel corso dei secoli ha mantenuto il suo ruolo di crocevia tra diverse culture. La presenza di monumenti e testimonianze archeologiche evidenzia il suo passato di grande rilevanza. La città si sviluppa lungo un fiume che attraversa il territorio, creando un paesaggio suggestivo e ricco di fascino.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sorge su una Dora" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sorge su una Dora". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

In presenza della definizione "Sorge su una Dora", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sorge su una Dora" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Susa:

S Savona U Udine S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sorge su una Dora" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

