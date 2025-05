Punto di appoggio nei cruciverba: la soluzione è Sostegno

Home / Soluzioni Cruciverba / Punto di appoggio

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Punto di appoggio' è 'Sostegno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOSTEGNO

Curiosità e Significato di "Sostegno"

La soluzione Sostegno di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Sostegno per scoprire curiosità e dettagli utili.

Sostegno è un termine che indica un supporto fisico o metaforico che permette di mantenere equilibrio, stabilità o aiuto in un contesto specifico. Può riferirsi a oggetti che sorreggono qualcosa o a persone che forniscono supporto emotivo e pratico. In entrambe le accezioni, implica un ruolo di supporto e protezione.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il punto d appoggio della levaLocuzione per punto d appoggio ubi latIl punto che si trova agli antipodi dello zenitLo Tse-tung che ebbe l appoggio di Zhou EnlaiMesso a punto come uno strumento di misura

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Sostegno

Se ti sei imbattuto nella definizione "Punto di appoggio", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

O Otranto

S Savona

T Torino

E Empoli

G Genova

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E I E O R T C R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RITORCERE" RITORCERE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.