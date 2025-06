Passa oggi passa domani finisce che perdono il filo ma non sono gli oratori in giro per convegni nei cruciverba: la soluzione è Rasoi

Home / Soluzioni Cruciverba / Passa oggi passa domani finisce che perdono il filo ma non sono gli oratori in giro per convegni

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Passa oggi passa domani finisce che perdono il filo ma non sono gli oratori in giro per convegni' è 'Rasoi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RASOI

Curiosità e Significato di Rasoi

Vuoi sapere di più su Rasoi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Rasoi.

Perché la soluzione è Rasoi? I RASOI sono strumenti affilati utilizzati per tagliare e rifinire. Ideali per affilare matite, rimuovere sbavature o rifinire superfici, sono pratici e utili in casa o in laboratorio. La loro funzione è rendere tutto più preciso e pulito. Insomma, i rasoi sono alleati indispensabili per ottenere lavori perfetti e dettagli curati fino all’ultimo dettaglio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si affilano sulla coramellaHanno lame taglientiArnesi molto taglientiSi passa sulla tovaglia a pasto terminatoSerie di elementi metallici in cui passa correntePassa per Torino

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Rasoi

Non riesci a risolvere la definizione "Passa oggi passa domani finisce che perdono il filo ma non sono gli oratori in giro per convegni"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

R Roma

A Ancona

S Savona

O Otranto

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A M A R C I S O T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MAROSTICA" MAROSTICA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.