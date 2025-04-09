Avanzo di un oggetto spezzato

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Avanzo di un oggetto spezzato' è 'Moncone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MONCONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Avanzo di un oggetto spezzato" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Avanzo di un oggetto spezzato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Moncone? Un moncone rappresenta la parte restante di un oggetto rotto o troncato, che si stacca dal resto e rimane in piedi. Può essere un frammento di un albero, di una statua o di un utensile, che si presenta come un residuo visibile e spesso irregolare. La sua presenza indica che l’oggetto originario ha subito un danno, lasciando questa porzione sospesa o isolata. La figura del moncone richiama l’idea di qualcosa che si interrompe bruscamente, mantenendo la propria forma.

Avanzo di un oggetto spezzato nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Moncone

Per risolvere la definizione "Avanzo di un oggetto spezzato", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Avanzo di un oggetto spezzato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Moncone:

M Milano O Otranto N Napoli C Como O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Avanzo di un oggetto spezzato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

