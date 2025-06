Sorelle mitologiche che diventarono stelle nei cruciverba: la soluzione è Iadi

IADI

Curiosità e Significato di "Iadi"

Perché la soluzione è Iadi? Le Iadi erano sorelle mitologiche, figlie di Zeus e della terra, che si trasformarono in stelle per sfuggire a un destino crudele. Il loro nome rappresenta l’eternità e la memoria, collegando il mito alle costellazioni nel cielo notturno. Un simbolo di speranza e rinascita, le Iadi ci ricordano come anche le storie più tristi possano diventare luce eterna tra le stelle.

Come si scrive la soluzione Iadi

I Imola

A Ancona

D Domodossola

I Imola

