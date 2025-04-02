Ha sei facce uguali

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Ha sei facce uguali' è 'Cubo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CUBO

Perché la soluzione è Cubo? Un cubo è una figura geometrica tridimensionale che si distingue per le sue sei facce quadrate uguali tra loro. Ogni lato di queste facce ha la stessa lunghezza, conferendo all'oggetto un aspetto simmetrico e regolare. Le sue facce si incontrano agli spigoli formando angoli retti. La superficie di un cubo è costituita da sei quadrati perfetti, e le sue dimensioni sono tutte uguali, rendendolo un esempio di solidità perfetta.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ha sei facce uguali". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Ha sei facce uguali nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Cubo

Questa pagina è dedicata alla definizione "Ha sei facce uguali" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ha sei facce uguali" conferma che la soluzione 'Cubo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Cubo

C Como U Udine B Bologna O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ha sei facce uguali" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cubo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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