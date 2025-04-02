Pratici e leggeri

Home / Soluzioni Cruciverba / Pratici e leggeri

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Pratici e leggeri' è 'Portatili'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PORTATILI

Perché la soluzione è Portatili? I dispositivi portatili sono strumenti pratici e leggeri che consentono di svolgere diverse funzioni ovunque ci si trovi. La loro comodità deriva dalla capacità di essere facilmente trasportati, permettendo di lavorare, comunicare o divertirsi senza vincoli di spazio. La loro progettazione mira a ridurre ingombro e peso, facilitando l'uso quotidiano. Questi apparecchi sono ormai indispensabili nella vita moderna, adattandosi alle esigenze di mobilità e praticità di ogni individuo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pratici e leggeri". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Pratici e leggeri nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Portatili

Se la definizione "Pratici e leggeri" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pratici e leggeri" conferma che la soluzione 'Portatili' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Portatili

P Padova O Otranto R Roma T Torino A Ancona T Torino I Imola L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pratici e leggeri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Portatili' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Computer facili da trasportare detti notebookI computer infilati nella borsaI mattoni... più leggeriVeicolo da trasporti leggeriFatui leggeri e pieni di séSono addetti ad insegnamenti praticiPesi leggeri