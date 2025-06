Una lingua parlata in Val Gardena nei cruciverba: la soluzione è Ladina

LADINA

Curiosità e Significato di Ladina

Perché la soluzione è Ladina? La ladina è una lingua retoromanza parlata in alcune valli delle Dolomiti, tra cui la Val Gardena, e rappresenta un prezioso patrimonio culturale. Questa lingua conserva antiche tradizioni e modalità di comunicazione, contribuendo a rafforzare l’identità locale. Diffusa principalmente tra le comunità di montagna, la ladina unisce storia e cultura in un affascinante patrimonio linguistico.

L Livorno

A Ancona

D Domodossola

I Imola

N Napoli

A Ancona

